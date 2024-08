Série de ‘It – A Coisa’ ganha teaser eletrizante

A produção contará a origem de Pennywise e tem estreia prevista para 2025

Reprodução/Max 'Welcome to Derry' contará com Bill Skarsgard como Pennywise e a trama vai se passar nos anos 60, quando toda a lenda começou



Pennywise vai voltar ainda mais sinistro. Para os apaixonados pela obra de Stephen King, a Max liberou o primeiro teaser de “Welcome to Derry”, série que contará a história da origem do palhaço icônico. Seguindo os passos da adaptação de Andy Muschietti, que dirigiu o Capítulo 1 e 2 nos cinemas, a produção contará com Bill Skarsgard como Pennywise e a trama vai se passar nos anos 60, quando toda a lenda começou. A previsão de estreia é para 2025.

Assista ao teaser