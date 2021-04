Boninho curte festa do ‘BBB 21’ e nega ranço de Juliette: ‘Amos os 20’

Diretor respondeu seguidor e disse que não escolhe pessoas que não gosta para participar da atração

Reprodução/Globo/15.04.2021 Boninho diz que não tem problemas com Juliette e que gosta de todos os participantes do 'BBB 21'



Boninho, diretor do “BBB 21”, curtiu mais uma Festa do Líder em casa e voltou a movimentar as redes sociais com suas publicações. Uma uma das que mais chamou atenção foi um vídeo em que Juliette aparece cantando uma música da cantora Giulia Be. “Ela vai ter que chamar a Juliette para um dueto”, escreveu o Big Boss na legenda da publicação. Os fãs da paraibana, que acreditam que Boninho não gosta muito da advogada, fizeram vários comentários no post. “Boninho, não tenha raiva da nossa menina”, escreveu um seguidor. O diretor da atração decidiu responder o fã da sister e acabar de vez com os boatos de que teria um ranço de Juliette: “Eu amo os 20! Imagina se eu coloco alguém que eu não gosto? Sou amor para todos eles. Independente do que acontece lá! Recebo todos com um mega abraço. Coragem se jogar nesse jogo. Todos merecem respeito. Todos”.

As teorias de que Boninho não gosta de Juliette se intensificaram quando a sister levou uma bronca e perdeu estalecas por fazer um tutorial de maquiagem em Thaís. “Juliette, você é participante, não maquiadora”, disse a produção do programa. João Luiz concluiu que a paraibana até podia maquiar a cirurgiã-dentista, mas não podia ficar explicando o passo a passo. Boninho comentou sobre o assunto nos stories. “Agora que eu entendi a história da Juliette. Tadinha, ela estava só maquiando e não deixaram. Já dei uma bronca no diretor. Ela pode maquiar o que ela quiser, faz parte do jogo”, falou com certo tom de ironia.