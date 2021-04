Boninho diz que pretende invadir festa do ‘BBB 21’ e Rodolffo pede para ir junto

Diretor contou que já entrou na casa e participou de uma festa na edição de Grazi Massafera

Boninho, diretor do “BBB 21”, curtiu em casa a festa do líder que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 8. No Instagram, ele fez um vídeo contando que se infiltrou em uma festa do “BBB 5” e que quer fazer isso novamente. O festão, que começou na noite de quarta-feira, 7, no “BBB 21” teve um toque infantil escolhido por Viih Tube, líder da semana, e contou com atrações como cama elástica e gangorra. “Olhando essa cama elástica aí, eu me lembro de uma festa que eu fui que quase morri sufocado. Foi [no BBB] da Grazi [Massafera]. Elas [as participantes] ficaram pulando em volta”, contou Boninho, que estava com uma fantasia e, por isso, ficou com dificuldade de respirar. O diretor da atração acrescentou: “A ideia é voltar. Vocês querem que eu faça isso na [próxima] quarta-feira? Dá um sim para mim que eu vou tentar”.

A ideia animou os seguidores de Boninho e teve até ex-BBB pedindo para voltar para a casa mais vigiada do Brasil. “Põe eu no bolo também”, escreveu Rodolffo, que foi eliminado na terça-feira, 6, após fazer um comentário racista sobre o cabelo de João Luiz. Ana Furtado, que é casada com Boninho, comentou: “Me leva junto! Me ajuda aí galera”. Carla Diaz respondeu a apresentadora: “Laboratório de Dummy é comigo mesmo (risos). Vamos?”. O cantor Belutti também demonstrou interesse em entrar na casa: “E se quiser, Boss, eu vou junto só para espiar”. Boninho aproveitou para fazer um convite: “A gente quer você cantando. Vamos fazer um bem bolado! Você no som e eu botando pilha neles de Dummy”. Grazi Massafera também se manifestou: “Queremos vete (risos)”.