Boninho publica enigma sobre BBB21 e fãs tentam desvendar; confira teorias

Apesar da repercussão, alguns internautas reclamaram de todo o mistério em torno da divulgação da lista de participantes

Reprodução/Instagram/jbboninho Boninho, diretor do BBB, tem soltado alguns spoleirs sobre a nova edição do reality show



Boninho, diretor do “Big Brother Brasil”, publicou neste sábado, 16, um enigma sobre a próxima edição do reality show. A postagem, obviamente, causou euforia nos internautas, que estão criando teorias. O enigma tem três números e seis combinações de letras. “Porque não?”, escreveu o diretor na legenda da imagem. “Dia 20 serão revelados os participantes do BBB21, às 14 horas. As letras representam as iniciais de cada participante, totalizando 18”, sugere um fã. O programa estreia no dia 25 de janeiro. Apesar da repercussão, algumas pessoas reclamaram de todo o mistério em torno da lista de participantes. “Boninho tá muito chato com esses enigmas”, escreveu um usuário do Twitter. “Nossa, Boninho eu odeio essas coisas”, reclamou outro.

“Eu acho que 14 participantes já estão cotados, como o próprio Boninho já falou. Pra fechar o time de vinte, será feito uma votação, no qual o público irá escolher quem deverá entrar. Cada grupo de letras dessa faz referência a um trio de participantes. A votação será realizada nas respectivas datas: por isso ‘o jogo começa antes do play'”, teorizou um fã. “E se essas letras embaralhadas, ao invés de ser a inicial de cada participante, na verdade é o NOME e SOBRENOME de um participante Camarote que o Boninho embaralhou?”, perguntou um internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)

Minha teoria: Número desembaralhados viram 24/01/21, dia em que entram na casa. As letras são as iniciais de 18 participantes. O próprio Boninho disse que INICIALMENTE entrariam 14 na casa. Vai que posteriormente tem quatro esperando alguma dinâmica 😉 pic.twitter.com/2ki1Iuujig — Fernando Oliveira (@fefito) January 16, 2021

Minha viagem: acho que no post do Boninho são as iniciais dos 18 participantes. 9 Vips, 9 pipocas. Aline Riscado, Carla Diaz, A

D, Camilla de Lucas ou Loures, Fiuk

Jão, G, J

J, Kéfera, L

L, Sasha, Rafael Infante

V, Thaiga, V Tem que equilibrar com homens agora — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 16, 2021