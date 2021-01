Dani Souza conta sobre vida na Ucrânia e fala dos tempos de Mulher Samambaia: ‘Personagem incrível’

A modelo e empresária foi a convidada da edição desta sexta-feira, 15, do programa De Tudo Um Pouco

Empresária falou sobre a sua personagem e sobre a vida ao lado de Dentinho



A modelo e youtuber Dani Souza disse sentir falta de trabalhar ao comentar sobre sua vida ao lado de seu marido, o jogador de futebol Dentinho, na Ucrânia. A empresária, que ficou famosa pela personagem Mulher Samambaia no programa Pânico, foi a convidada da edição desta sexta-feira, 15, do programa De Tudo Um Pouco, transmitido de terça à sexta no canal do Youtube da Jovem Pan Entretenimento e no Panflix às 21h. Ao ser questionada, ela disse que sente falta de trabalhar, mas está feliz por ter construído uma família ao lado do jogador, o que ela diz ser seu maior sonho. “Eu sinto falta de trabalhar, porque eu trabalho desde muito nova. Mas eu sempre quis ter a minha família. E eu conquistei, graças a Deus. Era o meu projeto de vida. Eu não tive essa família quando eu era criança. EU não tive meu pai, minha mãe era uma pessoa muito ruim. Eu tive uma estrutura muito ruim quando era pequena”, explicou Dani, ,que completou: “Meu sonho era ter minha própria família. Hoje eu tenho o que eu queria”.

Além disso, ao ser questionada sobre o tipo de humor que envolvia sua personagem, Dani disse que a personagem era “incrível”, mas que hoje o programa seria criticado. “Eu amava. Era um personagem incrível. A ideia da Mulher Samambaia era uma planta enfeitando um lugar. E eu fazia a mesma dancinha que a samambaia, que fica girando. […]Era muito lega. Era engraçado. E era tudo real, não tinha nada de fake.”, disse a empresária, que concluiu. “Acho que foi uma época maravilhosa. Mas hoje o Pânico inteiro seria cancelado”.

