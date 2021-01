Bruno Gagliasso detona Bolsonaro: ‘Você vai cair porque você é um merda’

Ator usou as redes sociais para criticar o presidente e falar sobre o problema de saúde pública enfrentado em Manaus

Reprodução/Instagram/brunogagliasso/jairmessiasbolsonaro Bruno Gagliasso fez várias críticas ao presidente Bolsonaro



O ator Bruno Gagliasso fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro devido à preocupante situação enfrentada em Manaus pela falta de cilindros de oxigênio em meio a pandemia da Covid-19. O ex-galã da Globo fez vários posts no Twitter dando a entender que o atual presidente deve sofrer um impeachment e, por conta disso, foi parar nos assuntos mais comentados da rede social neste sábado, 16. “Sabe Bolsonaro, você vai cair. Sabe Bolsonaro, você vai cair porque o máximo de apoiadores que vocês conseguem é gente que acha que tudo bem seu filho postar uma panela e um pint* num dia como o de hoje. Sabe Bolsonaro, você vai cair porque você é minúsculo! Porque você não sabe ouvir o outro. Sabe Bolsonaro, você vai cair porque você escolheu se isolar com inúteis e incompetentes jurando que quem pensa diferente é idiota como os seus”, começou escrevendo o artista.

Ressaltando a falta de assistência do governo frente ao problema enfrentado em Manaus, Bruno continuou: “Você vai cair porque o seu grupinho não consegue mandar um cilindro para salvar uma vida. Sabe Bolsonaro, você vai cair porque o povo do Amazonas já não procura vocês. Como amanhã o povo do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul. Você vai cair porque você não é um presidente, você é uma arroba que seus robôs obedecem. Você vai cair porque você é um merda”. O ator também chamou Bolsonaro de “genocida” e disse que, mesmo querendo o presidente fora do poder, o mais importante nesse momento é buscar soluções para ajudar as pessoas durante a pandemia.

“Não é mais sobre rir das suas papagaiadas. É saber que suas papagaiadas estão matando pessoas. Não vi um oficial da FAB ou comerciante de oxigênio no país inteiro dizer que não poderiam nos ajudar porque o Governo do Brasil estava à frente. E contra isso, Bolsonaro, nenhum robô pode lutar. Acabou Bolsonaro. Você e seu projeto de poder vão cair!!! Porque ninguém aguenta mais. Essa gente insensível vai cair. O Brasil é maior que vocês. Juro que eu queria que esse merda terminasse o mandato para todo mundo aprender. Mas a pandemia nos obriga a buscar uma solução mais urgente”, finalizou o ator.

Sabe Bolsonaro vc vai cair pq o máximo de apoiadores que vcs conseguem é gente que acha que tudo bem seu filho postar uma panela e um pinto num dia como o de hoje — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) January 16, 2021

Sabe Bolsonaro, vc vai cair pq vc é minúsculo! Pq vc nao sabe ouvir o outro. — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) January 16, 2021

