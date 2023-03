Boninho se irrita com comentário e defende Carelli, diretor de ‘A Fazenda’; entenda

Diretor do ‘Big Brother Brasil’ se manifestou ao ter seu trabalho comparado ao do profissional da Record TV

Reprodução/Instagram/jbboninho/Record TV Boninho criticou comparações com Rodrigo Carelli e disse que ambos são profissionais



Boninho, diretor do “Big Brother Brasil”, saiu em defesa de Rodrigo Carelli, responsável por dirigir o reality show “A Fazenda”, após um seguidor comparar o trabalho dos dois. Ao postar uma foto da sua mulher, a apresentadora Ana Furtado, pronta para a cobertura do Oscar, o Big Boss se declarou: “Já pedi em casamento de novo”. Nos comentários, uma pessoa escreveu: “Está lindíssima… agora mudando de assunto, comparar o ‘BBB’ com ‘A Fazenda’ é até um insulto, afinal Carelli nunca será Boninho (risos). Que povo louco”. O diretor da Globo decidiu se posicionar e acabar com essa ideia de que existe uma rivalidade com o diretor da Record TV. “Bobagem, somos profissionais, não podemos julgar projetos diferentes. Com conceitos e dificuldades de cada um. Carelli é um ótimo profissional, por isso está fazendo realities há anos. Cada um com suas características. Basta acompanhar. Quero ver quem critica fazer, produzir, tocar um projeto assim. Aqui no passarinho [Twitter] é muito fácil fazer um blá-blá-blá! Dá um tempo, se olha no espelho e respeita! Quem critica nem pum sabe fazer direito (risos)”. Nos comentários da publicação, Boninho foi elogiado por seu posicionamento.