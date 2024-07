‘Bridgerton’ anuncia quem será o protagonista da 4ª temporada

Produção de Jess Brownell e Shonda Rhimes promete levar o ‘solteiro mais cobiçado da temporada’, Benedict, para um baile de máscaras

Divulgação/Netflix Data de estreia da nova temporada ainda não foi divulgada



A Netflix anunciou nesta terça-feira (23), a quarta temporada de sua série de sucesso, “Bridgerton”, que detalhará a história de amor de um dos irmãos mais velhos da família, Benedict Bridgerton. Nesta temporada, a produção de Jess Brownell e Shonda Rhimes promete levar o “solteiro mais cobiçado da temporada”, Benedict, para um baile de máscaras. Interpretado por Luke Thompson, o personagem da família Bridgerton se recusa a fazer parte do “mercado casamenteiro”, apesar dos relacionamentos felizes de seus irmãos Daphne, Anthony e Colin, protagonistas da primeira, segunda e terceira temporadas, respectivamente. A mudança do personagem acontece com a chegada da Dama de Prata no baile de máscaras promovido pela matriarca da família, Violet Bridgerton.

Os protagonistas da terceira temporada da série, Penelope Featherington e Colin Bridgerton, interpretados por Nicola Coughlan e Luke Newton, falaram sobre a razão pela qual o seriado é popular no Brasil.

“Eu acho que vocês têm muita alegria e simplesmente adoram viver a vida, e Bridgerton é uma verdadeira celebração de todas as coisas que são alegres, do amor, da animação, do que é colorido. Realmente é incrível o quanto amam a série aqui. Significa muito para nós”, diz Nicola.





