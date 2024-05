‘Bridgerton’: Nicola Coughlan e Luke Newton vivem experiência carioca em baile funk no Theatro Municipal

Com pocket show de Mc Carol, evento celebrou a estreia da terceira temporada da série com atrações como passinho, boteco Bridgerton e carruagem paredão

Divulgação/Netflix Os atores receberam fãs, influenciadores e jornalistas do Brasil inteiro



A alta sociedade londrina de Bridgerton ganhou ares cariocas nesta segunda-feira (21). Os protagonistas da terceira temporada da Netflix, Nicola Coughlan e Luke Newton, que interpretam o casal Penelope e Colin (ou #Polin, como são shipados na internet) caíram no funk na parada brasileira da turnê mundial de lançamento da série. Os atores receberam fãs, influenciadores e jornalistas do Brasil inteiro em um dos locais mais tradicionais e icônicos da cidade, o Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. Com surpresas como o pocket show de Mc Carol e apresentação de passinho, o Baile Funk Bridgerton marcou a celebração da nova temporada da série e de todos os fãs brasileiros. Teve até carruagem paredão, tunada com caixas de som dos tradicionais paredões de funk.

Logo na chegada, antes do baile começar, os atores posaram para fotos no tapete vermelho e, receberam fãs que a Netflix trouxe de todo o país para um bate-papo especial. Celebridades como Camila Queiroz e Klebber Toledo, casal de apresentadores de Casamento às Cegas Brasil, e a atriz Carla Diaz, além de influenciadoras como Camila Pudim, Blogueirinha, Xan Ravelli e Lara Santana, que vieram vestidas a caráter, também tiveram seu momento cheio de emoção. Estiveram presentes no baile, ainda, outros nomes como a cantora Tati Quebra Barraco e os influenciadores Jeniffer Dias e Raphael Vicente.

Para o delírio dos convidados, que capricharam nos looks com inspiração Bridgerton, a Funk Orquestra abriu o baile com uma versão inédita da música-tema da série, que ganhou arranjo clássico com pitada de funk. Em seguida, no melhor estilo Rainha Charlotte, a funkeira Mc Carol deu as boas-vindas à corte carioca e recebeu Nicola e Luke no palco, onde os intérpretes de Polin declararam seu amor ao Brasil. Logo após, a Mc Carol, os dançarinos de passinho André Oliveira, Pablinho Fantástico, Ygão, Celly Idd, May Idd, além do DJ Totonete soltaram o batidão e colocaram todo mundo para dançar. A Parte 2 da terceira temporada de Bridgerton estreia no dia 13 de junho.

Sobre Bridgerton Temporada 3

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) desiste finalmente de correr atrás de Colin Bridgerton (Luke Newton), após ouvir as duras palavras que ele disse sobre ela na temporada anterior. No entanto, Penelope decide que é hora de se casar, de preferência com um homem que ofereça a independência de que ela precisa para continuar sua vida dupla como Lady Whistledown, longe da mãe e das irmãs. Mas a falta de confiança de Penelope faz com que sua aventura na temporada de casamentos seja um verdadeiro fracasso. Colin, por sua vez, voltou de suas viagens de verão, com um visual novo e cheio de autoestima. Ele percebe que Penelope, a única pessoa que sempre gostou dele como realmente era, começou a tratá-lo com indiferença. Disposto a reconquistar a amizade dela, Colin se oferece para ensinar Penelope a ser mais confiante e conseguir um marido. Só que as aulas começam a funcionar bem demais, e Colin fica com ciúmes. Será que ele quer mesmo ser só amigo dela? Para complicar ainda mais a situação, Penelope está brigada com Eloise (Claudia Jessie), que encontrou uma nova amizade inesperada. Ainda por cima, a participação mais intensa na alta sociedade faz com que seja ainda mais difícil esconder seu alter ego de Lady Whistledown.