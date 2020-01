‘Brooklyn Nine-Nine’: Assista aos primeiros 99 segundos de episódio inédito

Reprodução Brooklyn Nine-Nine retorna para sétima temporada neste ano



O primeiro episódio da 7ª temporada de “Brooklyn Nine-Nine” teve os seus 99 segundos iniciais divulgados pela emissora NBC no YouTube. Jake Peralta (Adam Samberg), Terry (Tery Crews) e companhia já tem de lidar com o primeiro caso: uma tentativa de assassinato de um político de Nova York.

A estreia do novo ano acontece no dia 6 de fevereiro nos Estados Unidos e a série ainda não ganhou data de lançamento para o Brasil.

Por aqui, “Brooklyn Nine-Nine” é exibida pelo canal fechado TNT Series e as primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.

Em novembro, a série foi renovada para a oitava temporada. A renovação aconteceu um ano depois da NBC ter salvo a série do cancelamento. Em 2018, a FOX, que exibiu cinco temporadas do programa, anunciou o cancelamento da produção. Poucos dias depois, a emissora do grupo Comcast levou “Brooklyn Nine-Nine” para sua própria grade, mantendo todo o elenco.

Assista: