Bruna Marquezine chora ao descobrir que está em ‘Besouro Azul’, filme da DC; assista

Atriz compartilhou o momento em que recebeu a notícia e comentou: ‘Minha ficha não caiu’

Reprodução/Instagram/brunamarquezine Bruna Marquezine não conteve a emoção ao ser convidada para 'Besouro Azul'



Bruna Marquezine se manifestou após ser divulgado que ela estará no elenco de “Besouro Azul”, novo filme da DC. A atriz compartilhou vídeos em que aparece chorando ao receber a notícia de que viverá Jenny, a protagonista feminina do longa. “Sendo bem sincera, eu acho que a minha ficha não caiu… hoje estou revivendo todos os sentimentos e emoções que senti nesse dia aí [que fui confirmada no filme] e eu ainda mal consigo acreditar que isso está acontecendo! Mas finalmente eu posso dividir com vocês”, celebrou. Bruna é a segunda brasileira a conseguir um papel em um filme da DC, Alice Braga foi a pioneira ao integrar o elenco de “Esquadrão Suicida”. “Uma brasileira em um filme de super herói da DC?! E essa brasileira sou eu? Quê?! Isso sempre pareceu ser algo tão distante, principalmente para uma menina que nasceu em Duque de Caxias”, comentou Bruna.

A artista também agradeceu o diretor Angel Manuel Soto e o carinho dos brasileiros. “Muito obrigada do fundo do coração por confiarem em mim para dar vida a Jenny! Muito obrigada aos que me acompanham pela torcida, pelo apoio e carinho e obrigada aos fãs de DC pelo acolhimento.” Bruna prometeu dar mais informações sobre o projeto em breve. A artista, que deixou a Globo para se arriscar em novos projetos, comentou ainda que “dedicação, comprometimento e integridade sempre são recompensados”. “Sonhos se realizam! Acreditem! Sonhem grande”, enfatizou a atriz, que já tinha tentado um papel para Supergirl no filme “The Flash”. Ela quase foi escolhida, mas acabou perdendo o papel para a americana Sasha Calle. “Besouro Azul” está previsto para estrear em agosto de 2023.