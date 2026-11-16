‘Bruna Surfistinha 2’ ganha primeira cena e cartaz inédito; veja quando estreia
Quinze anos depois de conquistar o público brasileiro nos cinemas, Bruna Surfistinha está de volta. A sequência do longa protagonizado por Deborah Secco teve sua primeira cena e um cartaz-teaser divulgados nesta segunda-feira (16). Intitulado “Bruna Surfistinha 2”, o filme tem estreia marcada para 25 de fevereiro de 2027.
No primeiro trecho divulgado, Deborah Secco reaparece como Raquel Pacheco, conhecida nacionalmente como Bruna Surfistinha. Na cena, a personagem desembarca de um carro em frente a um hotel, entra no elevador e retoca o batom vermelho antes de seguir para um quarto. Ao encontrar um homem, ela se apresenta: “Oi, eu sou a Bruna, e faço o que você quiser”.
A sequência promete mostrar uma nova fase da vida de Raquel. Depois de abandonar a prostituição e se casar com Huldson, antigo cliente interpretado por Cássio Gabus Mendes, a protagonista tenta manter uma rotina longe dos holofotes. Entretanto, imprevistos financeiros e conflitos emocionais começam a abalar a estabilidade que construiu.
Diante das dificuldades, Raquel passa a considerar o retorno à antiga identidade, que a tornou conhecida em todo o país. A história deve explorar os conflitos entre passado e presente, além do preconceito e do julgamento social enfrentados pela personagem em sua tentativa de recuperar a própria independência.
“Voltar a interpretar a Bruna Surfistinha é um dos mergulhos mais intensos e transformadores da minha carreira. Ela é uma personagem forte e viva no imaginário das pessoas, e o público tem muita curiosidade sobre o que aconteceu com ela. O filme joga luz sobre temas atuais, tenho certeza que vai surpreender os espectadores”, declarou Deborah Secco.
Elenco e direção
Marcus Baldini, responsável pela direção do primeiro longa, retorna ao comando da sequência, desta vez ao lado da codiretora Carol Minêm. O roteiro é assinado por Mariana Bardan e Eduardo Melo, com inspiração em fatos reais.
Além de Deborah Secco e Cássio Gabus Mendes, o elenco reúne Fabiula Nascimento, Drica Moraes, Cris Lago, Paulo Lessa, Michelli Machado e Emilio de Mello.
Lançado em 2011, o primeiro “Bruna Surfistinha” levou mais de 2,2 milhões de espectadores aos cinemas e se tornou um dos filmes brasileiros mais comentados daquele período. Agora, mais de uma década depois, a produção aposta no reencontro com uma personagem que continua despertando curiosidade e discussões.
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