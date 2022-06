Silvio Santos surpreende ao opinar sobre transexualidade em seu programa; assista

Apresentador foi muito elogiado nas redes sociais por ser ‘didático’ ao falar do assunto em rede nacional ao lado de uma mulher trans

Reprodução/SBT Silvio Santos foi elogiado nas redes sociais por seu posicionamento sobre a transexualidade



O apresentador Silvio Santos, que diversas vezes gerou polêmica por seus comentários controversos, está sendo elogiado por defender em seu programa dominical no SBT a transexualidade. Ao conversar com Ava Simões, Miss Trans Internacional 2019, o apresentador declarou: “Você verificando que os anos estão passando e você está se sentindo uma menina [em um corpo de menino], você está sofrendo. Se você quer se livrar desse sofrimento e se a ciência permite, você faz a transformação e fica feliz”. Ava, que é uma mulher trans, falou: “Silvio, você está sendo um serviço grandioso para o Brasil”. O apresentador então acrescentou: “Se eu estou com o cabelo na testa e o cabelo está me incomodando, eu vou no Jassa e mando ele cortar meu cabelo. Para que viver sofrendo se pode viver contente?”. A drag queen Penelopy Jean também participou do programa dominical e agradeceu Silvio pelo espaço na TV: “Você foi o primeiro comunicador a levar transformistas no seu programa. Obrigada por fazer história”. O dono do SBT respondeu: “Eu não poderia deixar de fora os meus colegas e as minhas colegas”.

“Ele pode vacilar de vez em quando, mas arrasou aqui [com esse posicionamento], e lembro de quando eu era criança, o único programa que dava oportunidade para as trans mostrarem sua arte, era o ‘Show de Calouros’ do Silvio Santos, isso nos anos 1980. Eu achava a coisa mais chique as produções”, comentou um seguidor. “91 anos e dando aula! Silvio Santos prestando serviço sobre ser feliz sendo o que você é. Tenho tanto orgulho desse homem”, escreveu outro. “Silvio Santos que de forma popular e didática levantou a bandeira, em rede nacional e em horário nobre sobre a cirurgia de redesignação sexual. No mês da diversidade, o maior apresentador da TV fazer esse tipo de declaração para seu público é um serviço dos melhores”, acrescentou mais um.

