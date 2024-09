Camila Moura, ex de Lucas Buda, é confirmada em ‘A Fazenda 16’

Professora ficou famosa durante o ‘BBB 24’, quando se sentiu traída após o participante do reality global flertar com outra mulher no confinamento

Reprodução/Instagram/@camilamoura225 Camila Moura foi confirmada no reality show "A Fazenda"



Camila Moura, ex-companheira de Lucas Buda, foi anunciada como uma das participantes de “A Fazenda 16”. Professora de história, empresária e influenciadora digital, ela acumula mais de 2,8 milhões de seguidores em sua conta no Instagram. Sua fama cresceu após uma suposta traição que ocorreu durante a participação de Buda no “Big Brother Brasil 24”, resultando em um divórcio litigioso. Em uma recente entrevista, Camila compartilhou que começou a namorar Buda quando tinha apenas 13 anos e expressou arrependimento por não ter sido infiel durante o relacionamento. Ela também deu conselhos a uma seguidora que estava lidando com um marido que flertou com outra mulher, sugerindo que a interlocutora considerasse a separação. A ex d0 ex-BBB revelou que, se tivesse a oportunidade, teria retribuído a traição.

A influenciadora ainda comentou sobre a possibilidade de conviver com Buda no confinamento de “A Fazenda”, afirmando que não se sentiria à vontade devido ao término tumultuado que tiveram. A nova edição do reality show está programada para estrear nesta segunda-feira (16). Também foram confirmados o personal trainer e atleta de fisioculturismo Gilson de Oliveira, apontado como pivô da separação de Gracyanne Barbosa, ex-mulher do cantor Belo, e a apresentadora Flor Fernandez, conhecida por ser jurada do Show de Calouros, do SBT.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA