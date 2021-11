Camila Pitanga deixa a Globo após 25 anos e assina com plataforma de streaming

Além de atuar em novos projetos na HBO Max, a atriz também vai desempenhar a função de produtora executiva

Reprodução/Instagram/trigopress/16.11.2021 Camila Pitanga não renovou com a Globo e decidiu apostar em streaming



A atriz Camila Pitanga anunciou nesta terça-feira, 16, que encerrou seu contrato de exclusividade com a Globo após 25 anos de emissora. Assim como a maioria dos artistas que estão deixando o canal, Camila vai apostar no streaming e já foi anunciada como um dos novos talentos da HBO Max. O contrato inicial com a plataforma é de três anos e, além de atuar em novas produções ainda não anunciadas, ela também vai desempenhar uma função de produtora executiva, podendo levar seus próprios projetos para o streaming.

Camila reforçou que deixa a emissora carioca na qual trabalhou por mais de duas décadas com uma sensação de gratidão. “Eu cresci na Globo e minha história com a emissora é indissociável. Saio grata porque graças a Globo fui reconhecida pelo público. E saio feliz por ter recebido tanto acolhimento de todos os profissionais e amigos que colecionei ao longo da minha vida”, declarou. A atriz ainda poderá ser vista na segunda temporada de “Aruanas”, série do Globoplay que gravou antes de encerrar sua parceria com a emissora. Na trama, que estreia no próximo dia 25 de novembro, ela interpreta a vilã Olga.

Em um relato nas redes sociais, a artista disse que o fim do seu contrato com a Globo “não é um adeus”. “Quando decidimos não renovar no formato tradicional eu via o modelo como uma separação. E isso rasgava meu coração até que eu ouvi uma coisa que gostei muito: ‘Não é uma separação, é uma filha saindo de casa para ir pro mundo’. É isso! Eu quero o mundo! Tomar a decisão não foi fácil, aliás, foi bem difícil e ela demorou muito. E hoje sei que não fazer mais parte do formato de contrato fixo não quer dizer que não farei mais parte da Globo, pois o que construímos é eterno e minha relação com essa casa que me acolheu é para sempre”, afirmou a atriz. Um dos seus personagens mais marcantes na Globo foi Bebel, da novela “Paraíso Tropical”, que atualmente está sendo reprisada no Viva. Ela também esteve no elenco de sucessos como “Pecado Capital”, “Porto dos Milagres”, “Mulheres Apaixonadas”, “Lado a Lado” e “Velho Chico”. Como apresentadora, ela comandou o “Som Brasil”, na Globo, e o “Superbonita”, no GNT.