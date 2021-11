Nude de Cauã Reymond em ‘Um Lugar ao Sol’ surpreende público; veja reações

Cena em que Renato tira foto íntima e manda para Bárbara virou assunto nas redes sociais

Reprodução/Globo/10.11.2021 Personagem de Cauã Reymond empolgou público ao mandar nude



A primeira novela inédita a ocupar a faixa das 21h estreou esta semana na Globo e a trama já está dando o que falar nas redes sociais. No capítulo da última terça-feira, 9, um dos momentos que mais chamou atenção foi uma cena em que um dos personagens de Cauã Reymond apareceu em cenas censuais mandando nudes. Em “Um Lugar ao Sol”, o protagonista vive gêmeos e, na cena que gerou comentários nas redes sociais, Renato manda as fotos íntimas para Bárbara, vilã interpretada por Alinne Moraes. “Se o Cauã Reymond me manda nudes, meu amor, eu saio da onde for e vou atrás sem nenhum amor próprio mesmo e ninguém pode me julgar”, brincou um seguidor no Twitter. “Cadê a Globo fazendo uma ação para sortear essa nude do Cauã?”, questionou outro. “Eu [estou] esperando o nude do Cauã chegar no meu celular”, disse uma pessoa. “Socorro, o nudes!! Cauã, eu também quero”, acrescentou outra. “Um Lugar ao Sol” chegou a ficar nos assuntos mais comentados do Twitter. Confira as reações do público:

Se o Cauã Reymond me manda nudes meu amor,eu saio da onde for e vou atrás sem nenhum amor próprio mesmo e ninguém pode me julgar #UmLugarAoSol pic.twitter.com/sqbvI4uTOn — Paula Moretti (@PaulaMoretii) November 10, 2021

Cauã Reymond me manda esse nude pelo amor de deus #UmLugarAoSol pic.twitter.com/mFKNsfE6ty — FAB 🍒 (@FabiaSantosss) November 10, 2021

Cadê a Globo fazendo uma ação pra sortear essa nude do Cauã? #UmLugarAoSol — Fábio Garcia (@fabiogaj) November 10, 2021

Cauã mandando nudes na novela

Audiência picos de 50 aqui em casa#UmLugarAoSol pic.twitter.com/VcQR9Q4I9z — luiz edu de johto (@luizedubandeira) November 10, 2021