Camilla de Lucas é a segunda colocada do ‘BBB 21’ com 5,23% dos votos

Influenciadora digital levou R$ 150 mil para a casa; relembre a trajetória da sister no jogo

Reprodução/Twitter @camilladelucas Camilla fez jogo acolhedor e conseguiu terminar o reality em terceiro lugar



A influenciadora Camilla de Lucas recebeu 5,23% dos votos e conquistou o 2º lugar do “Big Brother Brasil 21“. A carioca foi para a final com Fiuk, que ficou em 3º lugar, e Juliette, que foi a grande campeã do “BBB 21”. Com isso, Camilla garantiu um prêmio de R$ 150 mil. A trajetória da influenciadora começou de maneira tímida, com a carioca ficando de fora das primeiras brigas do programa. Seu primeiro grande momento foi em uma discussão com a cantora Karol Conká. Desde então, Camilla cresceu no jogo, sendo vista como uma pessoa acolhedora e compreensiva. Evitando atritos, a participante chegou até a última semana do jogo sem ter participado de nenhum paredão, conseguiu desbancar Pocah e Gilberto e garantiu uma vaga na final. Ao longo do programa, o grande destaque da influenciadora foi sua amizade com o professor João Luiz, com quem formou uma das grandes duplas do ‘BBB 21’.