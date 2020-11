Série documental sobre Anitta chega à Netflix em dezembro; assista ao trailer

‘Anitta: Made in Honório’ apresenta a artista de vários ângulos explorando os bastidores da sua carreira e vida pessoal

Divulgação/Netflix 'Anitta: Made in Honório' estreia em dezembro na Netflix



Prepara! Vista como uma das artistas de maior evidência do Brasil na atualidade, Anitta ganhará uma série documental na Netflix que estreia no próximo dia 16 de dezembro. A produção, que recebeu o nome de “Anitta: Made in Honório”, vai explorar as várias facetas da artista que, além de brilhar na música brasileira, é empresária e aproveita a fama internacional para levar o funk para o mundo. Os fãs poderão ver imagens exclusivas da intensa rotina da cantora e também da sua vida pessoa. A série conta com seis episódios e em cada um deles será explorado um traço da personalidade de Anitta.

O intuito da produção é justamente mostrar a artista em diferentes aspectos, por isso, foram captados os momentos de diversão em família, os ensaios de shows e clipes, as discussões e tomadas de decisões enquanto empresária, os bastidores das apresentações internacionais que fez, as férias em Aspen com os amigos e os detalhes do show que apresentou em 2019 no Parque da Madureira, no Rio de Janeiro. Além disso, a série “Anitta: Made in Honório” também conta com depoimentos de familiares e colegas de profissão e leva o público a uma volta ao passado com imagens da infância e adolescência da artista. O trailer da produção foi divulgado nesta quinta-feira, 19, pela Netflix e o nome da cantora foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.