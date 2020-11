Lançamento do Disney+ faz sucesso no Brasil: ‘Adeus vida social’

Novo serviço de streaming foi lançado nesta terça-feira, 17, no Brasil e está bombando nas redes sociais

Reprodução/Disney+ O Disney+ chegou ao Brasil e está fazendo sucesso nas redes sociais



O Disney+ finalmente chegou ao Brasil nesta terça-feira, 17, e a nova plataforma de streaming já está dando o que falar nas redes sociais. Com conteúdos Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, o novo concorrente da Netflix já soma mais de 40 conteúdos originais, 500 filmes e 7 mil episódios de séries. Também estão sendo desenvolvidas produções no Brasil e em outros países da América Latina. Mesmo com muitas novidades, tem muita gente celebrando que o fato do catálogo contar com muitas produções que causam aquela nostalgia, como os filmes do “X-Men”, do “High School Musical” e séries como “Violleta”.

Entre as principais novidades do Disney+ estão: “The Mandalorian”, primeira série live-action derivada de “Star Wars”; “WandaVision” e “Falcão e o Soldado Invernal”, séries da Marvel que devem estrear em breve na plataforma; “A Dama e o Vagabundo”, live-action da clássica animação, “High School Musical: O Musical: A Série”, produção inspirada nos filmes teen que bombaram no Disney Channel, e “Hamilton”, gravação oficial do musical da Broadway criado por Lin-Manuel Miranda.

“Estamos muito orgulhosos de compartilhar com o nosso público esta nova experiência que eles esperavam com entusiasmo. O serviço inclui um robusto catálogo de séries e filmes originais Disney+, um selo de produção própria, com uma variedade de títulos que podem ser vistos apenas em nossa plataforma, bem como conteúdo original produzido localmente em vários países da região para as mais de diversas audiências”, declarou Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America. O plano mensal no Brasil custa R$ 27,90 e o anual R$ 279,90.

Obrigado Disney pelos mimos 😍 adeus vida social kkkkkk #DisneyPlus — Rafael Victor (@rafavictorol) November 17, 2020

Chorei quando abri esse app!!!! Sério eu to doidinha aqui sem saber por onde comecaaaar ESSE MOMENTO É MEU #DisneyPlus pic.twitter.com/azF7nvR2Jo — Clarissinha 🏠 (@claricsz) November 17, 2020

Eu tô muito fora de mim mano, ser adulto e assitir meus desenhos foi tudo que eu pedi #DisneyPlus — Giovana (@Amenodongsaeng) November 17, 2020