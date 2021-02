‘Caráter não tem cor’, diz Thelma após ser citada por Karol Conká no ‘BBB 21’

Cantora disse na casa que a campeã do ‘BBB 20’ precisava das ‘amigas brancas’, Manu Gavassi e Rafa Kalimann, para se proteger no jogo

Reprodução/Instagram/thelminha/Globo Thelma Assis rebateu fala de Karol Conká sobre ela não saber se proteger sozinha no 'BBB'



Karol Conká voltou a gerar polêmica no “BBB 21”, mas dessa vez não foi por causa das atitudes com Lucas Penteado ou Juliette, e sim por um comentário feito sobre Thelma Assis, campeã do “BBB 20”. “Eu fico muito preocupada porque o Brasil é um país racista e eles adoram colocar o pretinho no chinelo, lá embaixo. Quem protegeu a Thelma na outra edição foi a Manu, a Rafa e ela mesma, mas ela não conseguiu se proteger sozinha. Ela tinha que ter as amigas brancas por ela, eu não tenho amigas brancas aqui por mim”, afirmou Karol na casa. O discurso da cantora logo dominou as redes sociais e a médica decidiu se posicionar. “Em minha vida, eu ocupei todos os espaços que desejei ocupar provando para as pessoas que caráter e boa índole não tem cor. Quem me protegeu lá dentro foi a minha coerência, foi a minha consciência negra de jamais oprimir um dos meus, ao contrário do que tem sido feito”, escreveu Thelminha no Twitter.

A campeã da edição histórica do reality da Globo ainda provocou: “Está na hora de acordar para o jogo e parar de se comparar com a galera do ano anterior. Quem nasceu pra 21 nunca será 20”. Rafa Kalimann, segunda colocada do “BBB 20”, também se posicionou. “A Thelma chegou onde chegou porque é forte, soube respeitar e se posicionar, fez um jogo lindo e de muito orgulho, representou. Esse mérito é dela. Não aguento mais ouvir os absurdos vindos dessa mulher. Nem tente se comparar com a postura e índole da Thelminha. Que vergonha! Karol Conká é vazia. Agora eu vi mesmo, a participante de reality que mais está causando revolta e rejeição no Brasil por ser tão desumana falando da campeã da última edição”, comentou no Twitter.

Karol Conka ataca novamente e desmerece a vitória da Thelma no BBB 20… #BBB21 pic.twitter.com/yv2vuiw6hf — Leonan (@CallMeLeonan) February 3, 2021

Em minha vida eu ocupei todos os espaços que desejei ocupar provando para as pessoas que caráter e boa índole não tem cor.

Quem me protegeu lá dentro foi a minha coerência, foi a minha consciência negra de jamais oprimir um dos meus, ao contrário do que tem sido feito. — Thelma 🎭 (@thelminha) February 3, 2021

Tá na hora de acordar para o jogo e parar de se comparar com a galera do ano anterior.

Quem nasceu pra 21 nunca será 20. — Thelma 🎭 (@thelminha) February 3, 2021

A Thelma chegou onde chegou porque é forte, soube respeitar e se posicionar, fez um jogo lindo e de muito orgulho, REPRESENTOU. Esse mérito é dela. Não aguento mais ouvir os absurdos vindos dessa mulher. Nem tente se comparar com a postura e índole da @thelminha. Que vergonha! https://t.co/2XKIkcwNVw — Rafa Kalimann ✨ (@rafakalimann_) February 3, 2021

Karol conka é VAZIA. — Rafa Kalimann ✨ (@rafakalimann_) February 3, 2021