Netflix anuncia 2ª temporada de ‘Ginny e Georgia’ mesmo após polêmica com Taylor Swift

Série criticada pela cantora passou semanas entre os títulos mais assistidos da plataforma de streaming

Divulgação/Netflix/19.04.2021 Elenco de 'Ginny e Georgia' comemorou o anuncio da segunda temporada



Depois de certo mistério, a Netflix anunciou que “Ginny e Georgia” foi renovada e terá uma 2ª temporada. A série foi lançada em fevereiro desde ano na plataforma de streaming e passou semanas entre os títulos mais assistidos. Mesmo com o aparente sucesso de público, a série gerou algumas polêmicas, sendo uma delas com a cantora Taylor Swift, e, por conta disso, a ideia de nova temporada era incerta. O elenco da produção gravou um vídeo celebrando que a história terá uma continuação. Taylor é citada em um dos episódios no qual Ginny (Antonia Gentry) diz a sua mãe, Georgia (Brianne Howey), troca de namorado mais rápido que a cantora. Nas redes sociais, a artista criticou a cena e chamou a piada de “sexista”. Além disso, uma discussão que a protagonista tem com o namorado Hunter (Mason Temple) sobre raças também dividiu opiniões do público.

A data de estreia da nova temporada ainda não foi divulgada, mas o elenco adiantou que os novos episódios estão cheios de surpresas. “Ginny e Georgia” conta a história de uma família que vive se mudando. Ginny, uma jovem de 15 anos, quer criar raízes e não aceita o jeito expansivo da sua mãe, Georgia, que tem 30 anos e já teve vários relacionamentos. Enquanto a protagonista vive seus dramas de adolescente, o público também acompanha o misterioso passado da mãe, como uma forma de explicar por que ela utiliza métodos questionáveis para cuidar e dar e dar o melhor aos filhos.