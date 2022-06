Cartolouco se revolta ao sair do ‘Power Couple’, chuta cenário e critica Record ao vivo; veja

Ex-Fazenda rebateu as acusações de que falou do filho falecido de Rogério e Baronesa: ‘Isso é um absurdo’

Reprodução/Record Cartolouco gritou e acusou a Record de se eximir na 'Cabine da Descompressão'



O jornalista Cartolouco foi eliminado do “Power Couple” na última quinta-feira, 2, e se revoltou durante a “Cabine de Descompressão”, entrevista comandada por Lidi Lisboa e Lucas Selfie que aconteceu após a eliminação. O clima esquentou quando os apresentadores falaram sobre os rumores de que o ex-participante de “A Fazenda 12” teria feito um comentário sobre o filho falecido de Baronesa e Rogério, que são conhecidos por serem pais do cantor MC Gui. “Se você tem um filho que infelizmente faleceu e eu viro para você e falo alguma coisa sobre seu filho, você não ia rebater? O Rogério teria reagido dessa maneira. Se eu tivesse falado do filho dele, ele teria falado. A gente está sendo punido pelo o que a gente não falou e não existiu. Isso é um absurdo”, gritou Cartolouco, que, na sequência, chutou um objeto que estava na sua frente.

Demonstrando revolta com a situação, o eliminado também criticou ao vivo a Record TV: “Como que vocês que trabalham aqui se eximem? Não tem uma gravação, se torna uma verdade e prejudica quem estava lá [no reality]. Só esperam para falar [que não tem gravação] quando a gente sai? Que ‘bagulho’ absurdo. Eu tinha que ser processo se tivesse falado isso”. Selfie se posicionou: “A produção do programa informou que não existe essa imagem”. Cartolouco voltou a gritar: “É porque não tem, não foi falado”. Lidi encerrou a entrevista e informou que o casal eliminado daria novas declarações sobre sua passagem pelo reality no “Hoje em Dia” nesta sexta-feira, 3. Rogério e Baronesa, que desistiram do “Power Couple”, fizeram uma live na noite de ontem celebrando a eliminação de Cartolouco e sua namorada, Gabi Augusto.