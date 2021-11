‘Casa Gucci’: Herdeiros ameaçam processar diretor e criticam representação da família no filme

Filhos de Aldo Gucci ficaram incomodados com a imagem passada de Patrizia Reggiani, personagem de Lady Gaga que ordenou a morte do ex-marido

Divulgação/Universal/30.11.2021 'Casa Gucci' é protagonizado por Lady Gaga, que vive Patrizia Reggiani



Os herdeiros da famosa grife italiana Gucci não gostaram da forma como a história da família foi retratada no filme hollywoodiano “Casa Gucci” e ameaçaram entrar com um processo contra o diretor do longa, Ridley Scott. “A família Gucci reserva-se o direito de tomar todas as iniciativas necessárias para proteger seu nome e imagem e a de seus entes queridos”, declararam os herdeiros de Aldo Gucci, fundador da marca, em um comunicado que divulgado pela ANSA na última segunda-feira, 29. Para a família, o diretor e os produtores do longa “não se preocuparam em consultar os herdeiros” antes de retratar seus familiares como “bandidos, ignorantes e insensíveis para o mundo”.

O que mais incomodou a família foi a forma como Patrizia Reggiani, protagonista interpretada por Lady Gaga, é representada no filme cotado ao Oscar. Na visão deles, ela é mostrada no longa como “uma vítima tentando sobreviver em uma cultura corporativa masculina”. Patrizia foi condenada e cumpriu 18 anos de prisão por ordenar o assassinato do seu ex-marido, Maurizio Gucci. Os herdeiros também declararam que Gaga e o restante do elenco estão reforçando a imagem de que Patrizia foi uma vítima nas entrevistas que estão dando para promover o filme. Os filhos de Aldo Gucci declararam ainda que em 1980, época em que o filme se passa, a empresa já possuía mulheres em cargos executivos. Em cartaz nos cinemas, “Casa Gucci” conta com um elenco de peso. Além de Gaga, o longa conta com nomes como Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons.