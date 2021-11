Anitta fica presa em crocodilo de metal durante gravação de clipe com Pedro Sampaio

Cantora apareceu de surpresa em Belém e reuniu uma multidão de fãs: ‘Que lugar maravilhoso, que gente maravilhosa’

Reprodução/Instagram/anitta/Twitter/climanitter/30.11.2021 Anitta precisou de ajuda para sair de um crocodilo de metal em Belém



A cantora Anitta agitou Belém ao aparecer de surpresa na cidade na última segunda-feira, 29, com o DJ e cantor Pedro Sampaio para a gravação de um novo clipe. Um dos locais escolhidos para a gravação foi o mercado municipal Ver-o-Peso. A artista circulou pela região, falou com fãs e até comprou um óleo que promete deixar os homens apaixonados. Em pouco tempo, a poderosa já tinha reunido uma multidão em volta de um palco, onde foi gravado outra parte do clipe. Na estrutura montada, havia um crocodilo de metal. Anitta entrou dentro do objeto e acabou ficando presa. As imagens caíram nas redes sociais e, com senso de humor, ela compartilhou e comentou: “Gente, fiquei presa dentro da boca do crocodilo (risos)”.

Também participaram da gravação Ruivinha de Marte e Leona Vingativa, dois sucessos da internet. Anitta contou que o clipe está previsto para ser lançado em dezembro deste ano. Depois do dia intenso de gravação, a cantora embarcou de volta para Miami, nos Estados Unidos, e relatou como foi sua experiência no Brasil: “Que dia abençoado! Minha vida tem muita dificuldade, é que eu não fico chorando as pitangas na internet. Segue o baile, vamos contando as coisas positivas que vão vindo mais. Hoje veio, o dia aconteceu assim, teve perrengue, mas a exaltação veio de um jeito tão maravilhoso. Vim para o Brasil, causei e já estou voltando porque tenho uns compromissos”. A artista também agradeceu aos fãs de Belém que participaram da gravação. “Foi tudo! Que lugar maravilhoso, que gente maravilhosa! Não consigo parar de pensar em outra coisa, esse clipe será lindo”, concluiu.

Gente fiquei presa dentro da boca do crocodilo hahahhaa https://t.co/Ka4w5GZjaF — Anitta (@Anitta) November 30, 2021

Confira as gravações finais do novo videoclipe de Anitta e Pedro Sampaio. 😨pic.twitter.com/B5iVirzZKX — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) November 30, 2021

as gravações vão acabar e a única coisa que eu tenho pra dizer é que absolutamente ninguém faz como a anitta

pic.twitter.com/qlDpyusQKv — robert (@blindingsboy) November 30, 2021

Anitta, mais conhecida como O MOMENTO. 👸🏻 pic.twitter.com/KFrlgB7aQ3 — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) November 29, 2021

Anitta X Pedro Sampaio X Leona Vingativa X Ruivinha de Marte. 🔥 pic.twitter.com/FsaHcEoa1z — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) November 29, 2021