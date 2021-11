Cambistas cobram até R$ 140 mil em ingressos para estreia de ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’

Assim como no Brasil, a pré-venda de ingressos nos Estados Unidos fez com que os sites caíssem e as entradas começaram a ser revendidas na internet

Reprodução/Sony/23.08.2021 Ingressos para 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa' estão sendo disputados nos EUA



A pré-venda dos ingressos do filme “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” começou na última segunda-feira, 29, e muitas pessoas não conseguiram garantir lugar nas disputadas sessões da pré-estreia e da estreia. No Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, os sites dos cinemas e de vendas de ingressos ficaram tão sobrecarregados que chegaram a cair. As sessões esgotaram rapidamente e muitos americanos fãs do herói da Marvel decidiram recorrer a cambistas, mas acabaram se depararam com ingressos sendo vendidos no eBay a preços altíssimos. Nesse site de comércio eletrônico, tem ingressos custando US$ 25 mil (cerca de R$ 140 mil). Também há ingressos sendo comercializadas por US$ 10 mil (cerca de R$ 56 mil) e o mais em conta está saindo por US$ 100 (cerca de R$ 560). Segundo o IGN, um ingresso de cinema nos Estados Unidos costuma custar em torno de US$ 20 (cerca de R$ 112). O filme estreia no Brasil no próximo dia 16 de dezembro.

“Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” é o terceiro da trilogia protagonizada por Tom Holland, entretanto já está sendo especulado que a Marvel planeja produzir mais três filmes solo do herói. O filme é um dos mais aguardados do ano e as teorias envolvendo o enredo tornaram as sessões da pré-estreia disputadíssimas, pois tem muita gente querendo fugir dos spoilers. No longa, Peter Parker, que teve sua identidade revelada no último filme, pede a ajuda do Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam que ele é um super-herói. O problema é que o feitiço dá errado e a estabilidade do espaço-tempo é afetada. Como o filme trata do multiverso, uma das maiores expectativas é que os atores Andrew Garfield e Tobey Maguire retornem ao papel de Homem-Aranha em uma participação especial. Os vilões das outras franquias já foram confirmados no longa.