Caso Elize Matsunaga vira filme da Netflix

Lorena Comparato interpreta a personagem principal de um dos casos policiais mais famosos do país; elenco conta ainda com Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg

Divulgação/Netflix Lorena Comparato caracterizada como Elize Matsunaga para ture crime da Netflix



Pela primeira vez, Lorena Comparato apareceu caracterizada como Elize Matsunaga para a próxima produção true crime da Netflix. Com o tema criminal ganhando cada vez mais força, os casos mais famosos do Brasil também estão ganhando espaço. O thriller psicológico com toques de melodrama é inspirado no caso real de Elize, que chocou o país após assassinar o marido no apartamento do casal, em São Paulo, em 2012.

O filme tem argumento de Raphael Montes (Bom Dia, Verônica), roteiro de Montes e Mariana Torres (Bom Dia, Verônica Temporada 3), e a direção é de Vellas (DNA do Crime). O elenco conta ainda com Henrique Kimura, além de nomes como Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg.

“Interpretar uma mulher com tantas camadas e uma história cheia de nuances como a da Elize é extremamente complexo para uma artista. Exige muita responsabilidade, pois a gente tá falando de um crime real com consequências reais. Espero que o filme contribua para debates importantes na sociedade”, diz Lorena Comparato.

O longa é uma produção da Boutique Filmes, com produção executiva de Gustavo Mello e com o roteirista Raphael Montes atuando também como produtor associado. Explorando temas como classe social, poder e violência, a trama mergulha fundo na mente de Elize, na complexa relação dela com Marcos Matsunaga e nas escolhas que culminaram em um dos crimes mais estarrecedores do país.