Caso Gene Hackman: Filha solicitou a cremação do cachorro após tragédia familiar

Prole solicitou também que às autoridades que os restos do animal fossem sepultados ao lado de sua dona, Betsy Arakawa

HECTOR MATA / AFP Cachorro Zinna, que também foi encontrado sem vida, apresentava sinais de desidratação



A filha de Gene Hackman solicitou às autoridades que realizassem a cremação do cachorro do ator e que os restos do animal fossem sepultados ao lado de sua dona, Betsy Arakawa. Esse pedido surgiu após a trágica descoberta dos corpos de Hackman, de 95 anos, de Arakawa, de 65, e do cão Zinna na residência do casal em Santa Fé, Novo México. Os corpos do casal foram encontrados em locais distintos no dia 26 de fevereiro.

Gene Hackman foi localizado na entrada da casa, enquanto Betsy Arakawa estava em um banheiro. A autópsia realizada indicou que Arakawa provavelmente sucumbiu a complicações causadas pelo Hantavírus, enquanto Hackman faleceu em decorrência de problemas cardíacos e Alzheimer.

O cachorro Zinna, que também foi encontrado sem vida, apresentava sinais de desidratação e estava próximo ao corpo de Arakawa. A situação chocou amigos e familiares, que lamentaram a perda do ator e de sua esposa, além do animal de estimação que os acompanhou por tantos anos.

