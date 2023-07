Cauã Reymond diz que técnica de Glória Pires é ‘fraca’, e atriz rebate: ‘Quer me dar umas aulas?’

Veterana atriz gravou a conversa que aconteceu nos bastidores de ‘Terra e Paixão’ e publicou; assista

Reprodução/Globo Cauã Reymond e Glória Pires estão no elenco de 'Terra e Paixão', novela da Globo



Glória Pires compartilhou neste sábado, 22, um momento de descontração que teve com o Cauã Reymond nos bastidores da novela “Terra e Paixão”. No vídeo, o intérprete de Caio começou provocando a veterana atriz: “Licença, eu estava querendo falar uma coisa com você. Estou achando sua técnica fraca”. Em tom de ironia, ela rebateu: “Você está? Você quer me dar umas aulas?”. Cauã continuou com a provocação dizendo que “está faltando um pouco de emoção e sinceridade” na atuação da artista. “Queria falar um pouco da sua formação, sabe? Para poder dar um…”, dizia o protagonista da trama, que não conseguiu concluir a frase e caiu na risada ao ver a cara de indignação de outro veterano ator, Tony Ramos. “Ele está me dando uns toques”, falou Glória ao parceiro de cena. “Acho melhor você desligar [o celular]”, aconselhou Tony, entrando rapidamente na brincadeira. A intérprete da vilã Irene também sugeriu a Cauã falar sobre sua formação como atriz no dia de folga: “Quando que a gente vai marcar isso? Amanhã, domingo, que tal?”. Na legenda da publicação, Glória escreveu: “Sabadando com alegria”. O vídeo divertiu os seguidores. “Amei o Tony abismado com a situação”, comentou uma pessoa. “O Tony acreditou (risos)”, disse outra. “Esses bastidores devem ser ótimos”, acrescentou mais uma.