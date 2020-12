CCXP Worlds: confira os destaques da programação do maior evento geek do mundo

Zendaya, Penelone Cruz, Vince Vaughn, Kathryn Newton e outros astros internacionais marcarão presença e, além disso, Warner, HBO, Paramount, Amazon e Globoplay farão anúncios

Divulgação/CCXP A CCXP Worlds: A Journey of Hope será totalmente virtual este ano



A CCXP Worlds: A Journey of Hope começou nesta sexta-feira, 4, e até domingo, 6, o evento, que este ano é totalmente virtual por conta da pandemia somará uma intensa programação de 150 horas com muito conteúdo para os fãs de filmes, quadrinhos, games e até cosplay. Para levar a magia do evento presencial para a internet, foi criado um mapa interativo em 3D no qual os participantes podem navegar pelos seguintes painéis: Thunder Arena, Artists’ Valley, Game Arena, Creators & Cosplay Universe e Omelete Stage. Esses espaços vão receber inúmeros convidados, incluindo grandes nomes de Hollywood como Zendaya, Henry Golding, Milla Jovovich, J.K. Simmons, Penelone Cruz, Lana Parrilla, Vince Vaughn, Kathryn Newton, Dafne Keen e Amir Wilson. As principais atrações estão concentradas no Thunder Arena e vale ficar de olho na programação porque também é possível participar de premières de alguns filmes.

O homenageado deste ano foi o escritor britânico Neil Gaiman, autor de sucessos como “Sandman” e “Deuses Americanos”, que falou sobre seu carinho pelos fãs brasileiros. Entre os destaques da sexta-feira, está o painel com os atores Vince Vaughn e Kathryn Newton, que vão falar sobre o thriller cômico “Blumhouse: Freaky No Corpo de um Assassino” na Thunder Arena, às 20h05. Em seguida, às 20h30, o elenco de “The Walking Dead: World Beyond” assume o comando falando da nova série. Já às 21h30, a Paramount Pictures anunciará um novo lançamento com exclusividade na CCPX. No sábado, um dos artistas mais aguardados é Edgar Vivar, que viveu o Senhor Barriga no seriado “Chaves”. Ele estará na Thunder Arena, às 15h. Outro destaque do dia é o painel de “Os Croods 2”, animação dirigida por Joel Crawford e dublada no Brasil por Rodrigo Lombardi, ambos vão aparecer juntos no evento, às 17h25.

O sábado segue agitado com um painel, às 19h, que reunirá Jessica Chastain, Penelope Cruz, Fan Bingbing, Ilana Casoy, Raphael Montes, Carla Diaz para falar dos filmes “As Agentes 355”, “A Menina Que Matou Os Pais” e “O Menino Que Matou Meus Pais”. O último painel do dia é às 21h, no qual a Amazon Prime Video vai anunciar duas séries novas e outras novidades – sendo que a expectativa é que alguma produção brasileira seja anunciada. No domingo, 6, Amora Mautner, Camila Queiroz e Rômulo Estrela darão detalhes na Thunder Arena sobre “Verdades Secretas 2”, que deve estrear no Globoplay em 2021. O painel mais aguardado do domingo acontece a partir das 15h e segue até 21h, serão seis horas para a Warner anunciar todas as novidades junto com a HBO – incluindo a nova temporada de “Euphoria”.