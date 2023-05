Camilla de Lucas se revolta com Sonia Abrão e dispara: ‘Fala ao vivo com assassino para ter Ibope’

Apresentadora do ‘A Tarde é Sua’ falou mal do vestido de noiva da ex-BBB por ter uma fenda e mostrar a coxa

Reprodução/Instagram/camilladelucas/RedeTV! Camilla de Lucas rebate comentários de Sonia Abrão sobre seu vestido de noiva



A influenciadora Camilla de Lucas não gostou nada das críticas feitas pela apresentadora Sonia Abrão sobre seu vestido de noiva. A ex-BBB se casou no último sábado, 13, no Rio de Janeiro, com Mateus Ricardo. Durante o vespertino “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, a jornalista disparou: “Eu não gosto de uma coisa e lembro que falei isso no casamento da Rafa Kalimann com o Rodolfo e quase cortaram minha cabeça, mas não consigo ver [sentido em] sensualizar com vestido de noiva. Acho que o momento não casa. Não é o decote, é a história da fenda, noiva mostrando coxa. O que uma coisa tem a ver com a outra? Acho [o casamento] um momento tão espiritualizado”. Sonia acrescentou: “Um decote, um braço de fora, vai, mas esse negócio de ficar mostrando coxa como se você tivesse em uma festa normal ou em um baile, não combina. Olha que vestido lindo, para que essa fenda e para que essa coxa de fora? Pode ser uma opinião muito antiquada, mas é a minha”.

Os comentários da apresentadora repercutiram nas redes sociais e Camilla decidiu se pronunciar. Ao rebater a jornalista, a influenciadora citou o caso Eloá: “Problema em casar com vestido de fenda? Imagina casar com quem não tem caráter e falar ao vivo com assassino para ter Ibope. Espiritualizada é ela”. A conversa de Sonia com Lindemberg Alves por telefone voltou a ser assunto, pois foi citada recentemente no “Linha Direta”, programa que retornou à grade de programação da Globo sob comando de Pedro Bial. Na atração, o promotor de justiça Antonio Nobre Folgado falou que a jornalista interferiu nas negociações da polícia com o criminoso para libertar Eloá, que foi mantida em cativeiro pelo ex-namorado, antes de ser baleada e morrer.