Tadeu Schmidt no ‘BBB 24’? Apresentador se manifesta de forma sutil sobre o assunto

Jornalista assumiu o comando do reality show da Globo em 2022 após a saída de Tiago Leifert

Reprodução/Globo Tadeu Schmidt deve continuar no comando do 'BBB' em 2024



O apresentador Tadeu Schmidt deu a entender que vai continuar no comando do “Big Brother Brasil” em 2024. Em um vídeo publicado na manhã desta quarta-feira, 3, no Instagram, o jornalista comentou de forma descontraída quais são os seus planos para os próximos meses. “Gente, eu precisava dividir isso com vocês e achei que era melhor fazer logo assim, de pijama mesmo. Vamos lá, eu dormi oito horas seguidas pela primeira vez este ano. Nossa, que delícia, foi bom demais. Nem lembrava como era dormir tanto assim. Vou aproveitar muito”, falou o apresentador. “Claro que outras missões vão aparecer nesses oito meses até o próximo ‘BBB’, vou ter que fazer a barbinha e tal, mas nada que me faça dormir apenas quatro ou cinco horas.” Tadeu disse que é uma loucura comandar o reality com mais visibilidade no Brasil e, por fim, brincou: “Dá licença que vou dormir mais um pouquinho”. A recente edição da atração chegou ao fim no último dia 25 de abril e teve Amanda Meirelles como campeã.

As especulações de que a Globo estaria estudando trocar novamente o apresentador da atração surgiram após o fim do “BBB 23”, que perdeu fôlego e foi alvo de muitas reclamações na reta final após as eliminações de participantes como Cezar Black e Domitila Barros. A edição anterior do reality foi ainda mais criticada por não entregar o entretenimento que o público esperava. Ambas foram comandadas por Tadeu, que entrou no lugar de Tiago Leifert após o “BBB 21”. O ex-apresentador do “Fantástico” teve uma boa aceitação do público, mas, por vezes, foi visto como bonzinho demais, algo que para parte do público, torna o jogo morno. Também surgiram rumores de que a emissora carioca estava estudando colocar pela primeira vez uma mulher no comando da atração e nomes como os de Patricia Poeta e Ana Clara teriam sido cogitados. No entanto, ao que tudo indica, Tadeu é quem continuará à frente do programa.