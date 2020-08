Anúncio da morte de Chadwick Boseman quebra recorde no Twitter

Conhecido por viver o Pantera Negra nos cinemas, ator morreu na sexta-feira (28), aos 43 anos

Prestes a bater seis milhões de likes, a publicação sobre a morte do ator Chadwick Boseman feita no Twitter na sexta-feira (28) bateu o recorde de números de curtidas a rede social. Conhecido por interpretar o herói “Pantera Negra” nos cinemas, Boseman morreu, aos 43 anos, vítima de um câncer no cólon. “Tweet mais curtido de todos os tempos. Um tributo digno de um rei. #WakandaForever”, anunciou o Twitter ao repostar a publicação original, que teve mais de 3 milhões de retweets. Pela plataforma, colegas da Marvel, incluindo atores e diretores, além da rival DC, prestaram homenagens ao ator.

Câncer há 4 anos

A família de Chadwick Boseman informou que ele enfrentava o câncer de cólon, descoberto já no estágio 3, desde 2016. Ao longo desses quatro anos, ele gravou filmes e séries entre cirurgias e várias sessões de quimioterapia. Chadwick Aaron Boseman nasceu em novembro de 1977, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Filho de afro-americanos, a atuação não era a prioridade do bacharel em Artes Plásticas, que queria escrever e dirigir e só começou a entrar em cena para entender melhor como se relacionar com atores.