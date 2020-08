Charlie Kaufman chega à Netflix com ‘Estou Pensando em Acabar com Tudo’; veja o trailer

Filme dirigido pelo roteirista de ‘Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças’ chega à Netflix no dia 4 de setembro

Mary Cybulski/NETFLIX Cena de 'Estou Pensando em Acabar com Tudo', novo filme da Netflix



A Netflix divulgou nesta quinta-feira (6) o trailer do filme “Estou Pensando em Acabar com Tudo“, dirigido por Charlie Kaufman. O longa é estrelado por Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette e David Thewlis e é inspirado no livro homônimo escrito por Iain Reid. Este é o primeiro trabalho do roteirista de “Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças” para a plataforma de streaming.

Como era de se esperar, o filme promete ser muito intrigante. A história gira em torno de uma mulher que vai conhecer os pais do namorado em uma fazenda no meio do nada. As coisas vão ficando cada vez mais estranhas enquanto ela descobre que os sogros são pessoas um pouco esquisitas. A história tem a marca registrada de Kaufman, que também ficou conhecido por outros grandes filmes como “Quero Ser John Malkovich” e “Adaptação“. Assista ao trailer abaixo:

O filme “Estou Pensando em Acabar com Tudo” chega à Netflix no dia 4 de setembro. Antes disso, dá para ler o livro que inspirou o longa. O romance foi traduzido para o português e lançado no Brasil pela editora Fábrica 231. A publicação é a primeira de ficção do escritor canadense, que ficou conhecido por um livro de memórias. O segundo, “Foe”, foi lançado nos Estados Unidos em 2018 e já teve os direitos adquiridos para também virar um filme.