Chegou a hora do bella ciao: ‘La Casa de Papel’ anuncia última temporada

Com dez episódios, Netflix informou que 5ª temporada da história dos assaltantes espanhóis será a última

Divulgação Série espanhola é fenômeno mundial e um dos maiores sucessos da Netflix



“La Casa de Papel” chegará ao fim após a sua 5ª temporada, informou a Netflix nesta sexta-feira (31). As gravações da quinta parte da história do grupo de assaltantes da Espanha começam no dia 3 de agosto e terá locações no país de origem, Dinamarca e Portugal. Serão dez episódios no total, mas a data de estreia ainda não foi anunciada. “Passamos quase um ano pensando em como destruir a banda, encurralar o Professor e chegar a situações irreversíveis para muitos personagens. O resultado é a quinta temporada de ‘La Casa de Papel’. A guerra atinge suas alturas mais extremas e selvagens, mas também é a temporada mais épica e emocionante”, disse criador e produtor executivo da série, Álex Pina.

O retorno dos atores principais está confirmado para a 5ª temporada de “La Casa de Papel”: Úrsula Coberó (Tóquio), Álvaro Morte (Professor), Itziar Ituño (Lisboa), Pedro Alonso (Berlim), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Estocolmo), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsella), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Inspetora Sierra), e José Manuel Poga (Gandía). Dois novatos também foram revelados, os atores Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado.

“La Casa de Papel” estreou sua quarta parte em abril deste ano e, junto com “Tiger King”, foi uma das maiores estreias da Netflix no primeiro semestre. No início do mês, a Netflix divulgou que a produção da Espanha é a terceira série mais assistida pelos usuários da plataforma. A trama, que acompanha os assaltantes famosos por invadirem A Casa da Moeda, ainda precisa terminar o último plano colocado em prática pelo grupo.