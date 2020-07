Sarah Paulson é destaque em imagens de ‘Ratched’, nova série de Ryan Murphy

Dupla de ‘American Horror Story’ repete parceria em produção inédita da Netflix

Divulgação/Netflix Sarah Paulson será enfermeira maligna em série produzida por Ryan Murphy



A Netflix anunciou que a série “Ratched”, a próxima produção da Ryan Murphy para o streaming, estreia no dia 18 de setembro. Nas primeiras imagens divulgadas nesta quarta-feira (29), Sarah Paulson é destaque como a enfermeira Ratched, personagem do filme “Um Estranho No Ninho” (1975), com Jack Nicholson. Na série, a origem da enfermeira maligna será explorada desde quando ela começa a trabalhar em um hospital psiquiátrico, em 1947.

“Ratched” é a terceira parceria de Murphy com a Netflix, que também assina “The Politician” e a minissérie “Hollywood“. Em 2018, o produtor assinou um contrato de exclusividade de cinco anos com a empresa e, no ano passado, afirmou que 10 projetos já tinham sido aprovados pelo streaming. Protagonizada por Paulson, “Ratched” também conta com os atores Jon Jon Briones, Charlie Carver, Judy Davi, Harriet Harris, Amanda Plummer, Sharon Stone e Finn Wittrock.