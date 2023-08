‘Chaves’ completa 39 anos de sua estreia no Brasil; veja documentário na Panflix

Programa foi ao ar pela primeira vez no Brasil no dia 24 de agosto de 1984

'Chaves'/Multishow/Divulgação "Chaves" conquistou milhares de fãs em todo o Brasil



No dia 24 de agosto de 1984, o SBT exibiu pela primeira vez um seriado que marcaria história na TV brasileira. Contando a história de um órfão que vive em uma vila no México, “Chaves” ganhou milhões de fãs e ficou quatro décadas no ar no país. Não à toa, os atores ainda vivos, como Florinda Meza (Don Florinda), Édgar Vivar (Seu Barriga) e Quico (Carlos Villagrán), são tratados cono celebridades quando visitam o Brasil. Se por aqui o eterno “Chavo del Ocho” beira os 40 anos, no mundo sua idade é mais avançada. A estreia do celebrado programa infantil na televisão mexicana foi no dia 20 de junho de 1972. A história do seriado foi contada por atores, dubladores e fãs no documentário “50 Anos de Chaves”, disponível na Panflix, serviço de streaming da Jovem Pan.

Dirigido por Mateus Pinheiro e Enivander Vandinho, o filme é resultado de um ano e meio de minuciosa pesquisa em livros, gravações e documentos sobre a vida do criador Roberto Bolaños, desde antes da criação do “menino do barril” até o sucesso da trupe em mais de 20 países. “Nós acompanhamos o seriado ‘Chaves’ desde que éramos crianças. Crescemos assistindo, aprendendo, admirando e amando a série. O especial sobre os 50 anos de ‘Chaves’ é um documentário feito de fã para fã, para quem passou a infância inteira junto com essa obra atemporal. Mas, ao mesmo tempo, também é para quem não conhece muito da série e/ou não teve a oportunidade de descobrir o que realmente é o seriado”, afirma Pinheiro. “A parceria com a Jovem Pan para a exibição do projeto é de suma importância. É uma emissora admirada por todos da equipe de produção e também fundamental para toda a área do entretenimento, educação e informação do Brasil.”