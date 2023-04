Christiane Pelajo esclarece se brigou com William Waack nos bastidores da Globo

Jornalista, que comandava o ‘Jornal da Globo’ com o ex-colega de trabalho, ficou 26 anos na emissora carioca

Reprodução/Globo Christiane Pelajo negou brigas com William Waack nos bastidores da Globo



A jornalista Christiane Pelajo, que trabalhou por 26 anos na Globo, falou como era sua relação com o também jornalista William Waack nos bastidores da emissora carioca. Os apresentadores comandaram juntos o “Jornal da Globo” e, na época, circularam notícias de que os âncoras tiveram atritos por trás das câmeras. Christiane negou as desavenças com o antigo parceiro de bancada e explicou que as discussões que tinham eram apenas profissionais. “Tudo isso que vocês ouviram, problemas meu com o William Waack e qualquer outra história, é fake news. Nunca tive nenhum problema com o William Waack e nunca tive problema com ninguém da minha equipe”, afirmou a jornalista em um vídeo divulgado pelo UOL. “Evidentemente que, dentro do ambiente de trabalho, você pode ter discussões ou debates. Eu concordo com uma coisa, você concorda com outra. Discordamos? Vamos chegar a um senso comum. Isso é absolutamente natural em qualquer trabalho. Agora, essas fofocas que saiam, isso nunca existiu.” Christiane aproveitou o espaço e elogiou o ex-colega de trabalho: “William Waak é, sem dúvida nenhuma, o jornalista que mais entende de geopolítica internacional que eu conheço. É genial. Eu aprendi muito com o William Waack. Fofocas? Existem, a gente vê toda hora”.