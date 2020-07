‘Chucky’ está de volta em nova série do Syfy; confira o teaser

Boneco que fez sucesso em filmes de terror dos anos 80 ganhará uma nova série em 2021

Reprodução/YouTube Personagem já ganhou uma atualização em filme lançado nos cinemas no ano passado



“Chucky“, personagem criado na franquia “Brinquedo Assassino”, é o título de uma nova série sobre o terrível boneco e que ganhou o seu primeiro teaser na quinta-feira (16). A produção chega em 2021 aos canais americanos SyFy e USA Network.

O criador da franquia, Don Mancini, será o showrunner da série, além de produtor-executivo e roteirista. Outros nomes de bastidores incluem David Kirschner, Nick Antosca e Harley Peyton. O vídeo divulgado não revela muitos detalhes do personagem, que tradicionalmente é “vivido” por um boneco animatrônico.

No ano passado, o boneco retornou ao público em um remake para os cinemas também dirigido por Mancini. Na nova versão do “Brinquedo Assassino”, Chucky é modernizado com as tecnologias atuais, mas continuou mortal e sanguinário como antes.

Veja o teaser da série ‘Chucky’: