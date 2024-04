Clássico dos Beatles, ‘Let It Be’, chega ao streaming

Após 40 anos fora de circulação, o lendário documentário da banda inglesa estreia no Disney+ no dia 8 de maio e promete uma viagem nostálgica aos bastidores da banda

CENTRAL PRESS/AFP Documentário 'Let It Be' tem restauração de Peter Jackson, responsável também por 'The Beatles: Get Back'



A Disney acaba de anunciar que “Let It Be”, o documentário épico de 1970 sobre os Beatles, estará de volta em todo seu esplendor, pronto para encantar uma nova geração de espectadores. Depois de quatro décadas de ausência, este tesouro cinematográfico, que captura os momentos mais íntimos da banda durante a gravação de seu último álbum, será finalmente restaurado e lançado em 08 de maio, exclusivamente na plataforma de streaming. Seremos transportados para o emblemático telhado da Apple Corps, onde os Beatles se apresentaram pela última vez juntos, e para dentro do estúdio, onde testemunharemos a magia acontecendo enquanto eles criavam o icônico álbum “Let it Be”. E não podemos esquecer que a música-título do álbum também arrebatou o Oscar de Melhor Canção Original em 1971.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo o diretor original do filme, Michael Lindsay-Hogg, em matéria publicada no site oficial dos Beatles a estreia de “Let It Be” coincidiu com o doloroso momento da separação oficial da banda, o que tingiu a experiência do público com uma melancolia profunda. No entanto, esta nova restauração promete lançar uma nova luz sobre o filme, revelando sua verdadeira grandeza para as gerações atuais. A restauração está nas mãos de Peter Jackson, o visionário por trás da aclamada restauração de “The Beatles: Get Back”. Para Jackson, os dois filmes se complementam, formando um panorama completo da jornada dos Beatles naquele período crucial. Combinando os elementos de “Get Back” e “Let It Be”, Jackson promete oferecer aos espectadores uma experiência cinematográfica inesquecível, repleta de emoção e autenticidade, que irá cativar tanto os fãs de longa data quanto os recém-chegados ao universo mágico dos Beatles.

Confira abaixo o anúncio feito pela Disney+