Com 68,62% dos votos, Babu Santana é eliminado do ‘BBB 26’

Segunda vez na berlinda, o ‘brother’ perdeu a disputa de permanência na casa para Chaiany e Milena

Reprodução/Gshow O Veterano entrou na berlinda em escolha conjunta do "Anjo" e "Monstro" da semana



Babu Santana é o sétimo eliminado do BBB 26 nesta terça-feira (10) com 68,62% dos votos. Milena veio em seguida com 30,91%. Por último, Chaiany com percentual de 0,47%.

A formação do paredão começou no sábado (7). O “Anjo” e o “Monstro” da semana tiveram de entrar em consenso e indicar alguém para a berlinda. Milena e Jonas Sulzbach escolheram Babu Santana.

No domingo (8), os líderes Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach indicaram Milena. A sister foi o “Anjo” da semana e imunizou Ana Paula Renault. De volta do “Paredão Falso”, Breno também estava imune.

A mais votada pela casa foi Jordana. A sister teve um “Contra-Golpe” e escolheu Chaiany.

Jordana, Chaiany e Babu Santana disputaram a prova “Bate e Volta”. Jordana venceu e se livrou do paredão.