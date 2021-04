Com apresentação de Adriane Galisteu, ‘Power Couple’ tem primeiros casais divulgados

Atriz Renata Domínguez vai participar acompanhada de Leandro Gléria e Mirella Janis, do “De Férias Com o Ex Celebs”, está confirmada no reality com seu parceiro, Yugnir Ângelo

Reprodução/Record/27.04.2021 Adriane Galisteu vai apresentar a nova temporada do Power Couple Brasil



Com os realities shows em alta, a próxima aposta da Record TV é uma nova edição do “Power Couple Brasil”. A atração, que já foi comandada por Gugu Liberato, será apresentada por Adriane Galisteu, e na noite de segunda-feira, 26, durante o intervalo da novela “Gênesis”, os dois primeiros casais que estarão na atração foram revelados. A atriz Renata Domínguez, que ficou conhecida após participar da temporada de 2001 da novela “Malhação”, na Globo, vai disputar o jogo ao lado do noivo, o relações públicas Leandro Gléria. “Estou entrando para ganhar, só não sei se estou muito preparada psicologicamente (risos). Acredito que para vencer, o casal precisa aprender com as dificuldades e se fortalecer”, afirmou a atriz, que também esteve no elenco de novelas na Record como “Prova de Amor”.

Sucesso no “De Férias Com o Ex Celebs”, Mirella Janis é outra celebridade confirmada no game. Junto com empresário Yugnir Ângelo, ela promete deixar sua marca no jogo. “Decidimos participar para mostrar quem nós somos. Vocês vão se apaixonar”, garantiu Millera. A atração estreia em maio e o prêmio para o casal campeão é de R$ 1 milhão. Até o final desta semana, todos os participantes da nova temporada do reality serão divulgados nos intervalos da novela bíblica. Ao todo, serão 13 casais na disputa e, segundo divulgado pela Record, a emissora vai adotar os mesmos protocolos de segurança de “A Fazenda 12”. Os participantes já estão confinados e passaram por exames prévios, que serão repetidos antes deles entrarem na sede da atração, localizada em Itapecerica da Serra, São Paulo.

