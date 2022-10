Com Bruna Marquezine e Manu Gavassi, ‘Maldivas’ não terá segunda temporada na Netflix

Plataforma de streaming confirmou que a produção escrita por Natália Klein não ganhará uma continuação

Reprodução/Netflix Bruna Marquezine, Carol Castro, Manu Gavassi, Natália Klein e Sheron Menezzes protagonizam 'Maldivas'



Protagonizada pela atriz Bruna Marquezine, a série “Maldivas” não ganhará uma segunda temporada. A informação foi confirmada pela Netflix nesta terça-feira, 25. Em nota enviada à Jovem Pan, a plataforma de streaming disse que a série não ganhará uma sequência e negou que uma segunda temporada estava prevista e foi recentemente cancelada. Além de Marquezine, também protagonizaram a produção a cantora Manu Gavassi e as atrizes Sheron Menezzes e Carol Castro. Escrita por Natália Klein, que também atua na série, a trama possui doses de humor, mistério e críticas políticas. Maldivas é o nome do condomínio fictício localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde a história se desenrola. Na trama, Liz, personagem de Marquezine, sai de Goiânia com destino ao Rio para investigar o sumiço da sua mãe, que morre em um misterioso incêndio no Maldivas. Ela se infiltra no condomínio onde moram Milene (Manu Gavassi), síndica do local que leva uma vida de aparência com cirurgião plástico Victor Hugo (Klebber Toledo), Rayssa (Sheron Menezzes), uma ex-cantora de axé, e Kat (Carol Castro), que é casada com Gustavo (Guilherme Winter), que cumpre prisão domiciliar por estar envolvido em um esquema de corrupção.