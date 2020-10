Comédia da Netflix terá Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett e outros nomes de peso; veja

‘Don’t Look Up’ terá Jennifer Lawrence no papel principal e será dirigido por Adam McKay, do filme Vice; os grandes nomes do elenco movimentaram as redes sociais nesta quarta-feira, 14

Reprodução 'Don't Look Up', novo filme da Netflix, terá elenco recheado de estrelas



O site Deadline anunciou nesta quarta-feira, 14, um elenco recheado de talentos para o próximo filme da Netflix ‘Don’t Look Up’. A comédia dirigida por Adam McKay (Vice) foi anunciada pelo streaming no início do ano e já tinha escalado a atriz Jennifer Lawrence no papel principal. O longa, que deve ter um orçamento aproximado de US$ 75 milhões, no entanto, contará com um elenco recheado de estrelas ‘lista A’. Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Meryl Streep, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley participarão do projeto. De acordo com a publicação, DiCaprio foi o último a confirmar a participação no filme pois está gravando o novo longa de Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’, e precisou conciliar os dois trabalhos.

O longa conta a história de dois astrônomos de baixo escalão que embarcam em um tour pela mídia para alertar a humanidade sobre a aproximação de um asteroide que destruirá a Terra. Segundo o Deadline, esse será um dos “melhores conjuntos da história recente” e causou muito alvoroço nas rede sociais. Há rumores de que o filme pode ser lançado nos cinemas, mas ainda não tem data definitiva de lançamento. A Netflix também não fez nenhum comunicado oficial sobre o elenco, somente retuitando um post em suas redes sociais.