Comentário de Nizam sobre ‘chororô se olhando no espelho’ gera indignação de Vanessa Lopes; entenda

Vanessa Lopes cobra uma atitude de Nizam após descobrir fofoca feita por ele sobre ela no BBB 24, exigindo que ele fale diretamente com ela e peça desculpas.

Reprodução/Globo Mc Bin Laden contou para Vanessa Lopes sobre os comentários de Nizan a respeito da dançarina



Vanessa Lopes, participante do “BBB 24”, realy show da Globo, expressou sua insatisfação com Nizam após a festa, desabafando com MC Bin Laden sobre os comentários feitos pelo paulista. A influenciadora ficou chateada pelo fato do brother não tê-la procurado conversar com ela sobre eventuais desavenças. Vanessa reclamou que Nizam não teve a iniciativa de se explicar para ela, mesmo sabendo que ela descobriu sobre os comentários dele a respeito da dançarina não ser “genuína” e fazer “chororô se olhando para o espelho”. A jovem disparou contra o colega, exigindo que ele fale diretamente com ela em vez de conversar com terceiro. Ela deixou claro que não quer “pescar” informações, mas sim que Nizam “fale na sua cara”.

Além disso, Vanessa cobrou um pedido de desculpas do executivo de contas. Ela questionou por que ele não teve a coragem de se aproximar e dizer: “Fui eu, desculpa, é o jogo, não achei que fosse te afetar tanto esse negócio do espelho, não pensei”. Anteriormente, Vinicius revelou para MC Bin Laden o comentário de Nizam sobre Vanessa e o espelho. O funkeiro, então, compartilhou a fofoca com a influenciadora. A notícia se espalhou pela casa, e Nizam chegou a chorar ao perceber a dimensão da confusão causada por seus comentários.