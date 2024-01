Vanessa Lopes vira piada nas redes após vídeo sobre autenticidade e conversa com Yasmin Brunet no ‘BBB 24’

Publicação da influenciadora foi feita depois dela puxar a modelo para conversar, mas não ouvir o que ela tinha para dizer; usuários a acusaram de não ser autêntica

Reprodução/Instagram/vanessalopesr_ Vanessa Lopes fez um vídeo para falar sobre autenticidade



A influenciadora Vanessa Lopes se tornou alvo de piadas nas redes sociais após a publicação de um vídeo em seu perfil no Instagram em que fala sobre autenticidade. A publicação, que fez com que os fãs se lembrassem da polêmica entre ela e a modelo Yasmin Brunet, foi publicado logo após as duas terem conversado no ‘BBB 24‘ sobre as desavenças que tem fora da casa envolvendo o surfista Gabriel Medina. Durante a conversa entre as duas, Yasmin insinuou que gostaria de contar seu lado da história no caso envolvendo seu ex-marido, Gabriel Medina, que supostamente teve um affair com Vanessa. Ela desabafou sobre o término do relacionamento e como Medina escolheu lidar com a situação de forma não muito agradável. Por sua vez, Vanessa preferiu não se aprofundar no assunto e afirmou que tem medo de falar sobre o lado da modelo, pois é amiga de Medina e de outras pessoas que a ajudaram muito. Ela disse que compreende a dor de todos os envolvidos e que não quer se posicionar por receio das consequências.

No vídeo, que simula uma audição para uma campanha publicitária, Vanessa recebe uma “nota zero” em um teste de autenticidade. Esse resultado chamou a atenção de alguns seguidores, que questionaram a atitude da influenciadora ao chamar Yasmin para conversar sobre a treta envolvendo Gabriel Medina. Os usuários a acusaram a influenciadora de não ser autêntica na conversa. “Nada a ver, a menina puxa assunto com a Yasmim e agora posta isso? Pareceu planejado”, comentaram os internautas. Na conversa entre as duas dentro do programa, Brunet tentou contar seu lado da história envolvendo o ex-marido, contudo a tiktoker, que puxou o assunto, não quis ouvir. “Eu vejo a dor de todo. Não posso falar, porque eu tenho medo. Tenho medo porque sou amiga dele”, disse.