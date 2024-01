Famosos criticam comentários machistas sobre corpo de Yasmin Brunet

Conversa entre Rodriguinho e Nizam no quarto do líder revoltou a web; brothers chegaram a dizer que a modelo já foi melhor, mas que hoje não é a mesma coisa porque está ‘velha’

Comentários machistas feitos por Rodriguinho e Nizam sobre o corpo de Yasmin Brunet, durante uma conversa no quarto do líder do “BBB 24”, repercutiu negativamente nas redes sociais. Luiza Brunet, mãe da modelo, decidiu se manifestar em seu perfil no Instagram, afirmando que os três homens estão com o ego ferido porque Yasmin não daria atenção a eles. “Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa”, escreveu a mãe da participante. Durante a conversa, Nizam perguntou aos colegas o que achavam do corpo de Yasmin. Rodriguinho respondeu que ela já foi melhor, mas que o rosto dela é lindo. Nizam discordou, dizendo que o corpo dela é estranho, principalmente a bunda. Rodriguinho concordou, afirmando que ela está mais velha e descuidada. Luiza Brunet, como ativista dos direitos das mulheres, se sentiu envergonhada ao ouvir tanta agressão contra sua filha e questionou o diálogo machista e sexista dos homens.

Luiza Brunet também compartilhou um vídeo em que o grupo tenta assistir Yasmin tomando banho pelas câmeras. A mãe da participante ironizou a atitude dos homens, chamando-os de “machos alfa”. Monique Evans, amiga de Yasmin, também se manifestou, rebatendo as críticas feitas pelos participantes. Ela afirmou que a modelo está perfeita aos 35 anos e que sua inteligência vale muito mais do que a dos homens que a criticaram. Outra pessoa que saiu em defesa da modelo foi MC Daniel em seus stories no Instagram, o artista revelou uma faixa que escreveu especialmente para ela e pediu aos seus seguidores que rejeitem Nizam caso ele vá para o paredão. A música, intitulada “Só Olha”, foi composta por MC Daniel em parceria com os cantores Gaab (filho de Rodriguinho) e WIU, e tem como inspiração a própria Yasmin. A letra conta com versos como “Se sente gostosa ouvindo Daniel / Picota burguesa / Cara de princesa”. O funkeiro afirmou que a atriz é perfeita e criticou Nizam por falar do corpo dos outros.

Em seguida, MC Daniel compartilhou uma foto ao lado de Yasmin e afirmou que ela estava um pouco insegura antes de entrar no reality show, mas que ele sabia que as pessoas iriam se surpreender com ela. O cantor disse que a atriz ficará muito feliz com o carinho que está recebendo. Não foram só as celebridades que saíram em defesa da modelo e criticaram os comentários dos homens. Nas redes sociais, vários usuários manifestaram sua indignação. Muitos deles criticaram o machismo explícito e a atitude dos homens em difamar uma mulher. As hashtags e ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter. Alguns internautas destacaram que é comum ver esse tipo de comportamento no “BBB” quando homens estão sozinhos em um quarto do líder. A revolta contra os comentários machistas também se estendeu para o Instagram, onde usuários defenderam Yasmin e repudiaram a preocupação em julgar o corpo de uma mulher.

