Comic Con 2024: evento promete novidades sobre spin-off de ‘Batman’ neste sábado

O fim de semana do evento de cultura pop na Califórnia promete ser recheado de anúncios, principalmente, sobre atrações da Marvel Studios e da Warner

Divulgação/Max O painel da Warner trará novidades sobre a série spin-off de "Batman" (2022), "Pinguim", e confirmou Colin Farrell, que interpretou o vilão no cinema



A San Diego Comic Con, que começou na quinta-feira (25) na Califórnia, promete novidades para este sábado (27) e domingo (28) com painéis sobre “Pinguim”, spin-off de “Batman” e “Godzilla Minus One”. Confira destaques do evento abaixo:

Sábado (27)

O painel já tradicional dos “Simpsons” no evento ocorrerá às 16h (horário de Brasília) e deve contar com a participação dos criadores e escritores da série, como Matt Groening e Matt Selman, que devem abordar o episódio de Dia das Bruxas deste ano. Mais tarde, às 17h45, um painel dedicado a “Star Trek” deve abordar sobre duas novas séries. Porém, os mais aguardados são os da Marvel Studios e da Warner.

O painel da Warner trará novidades sobre a série spin-off de “Batman” (2022), “Pinguim”, e confirmou Colin Farrell, que interpretou o vilão no cinema, além dos produtores Matt Reeves, Louren LeFranc e Dylan Clark, produtores da série. Já a Marvel inicia seus trabalhos às 22h mais detalhes sobre o painel não foram divulgados, mas o homem que comanda o estúdio, Kevin Feige, prometeu novidades “empolgantes”.

Domingo (28)

No último dia do evento, as atrações que merecem destaque são o painel sobre o sucesso de “Godzilla Minus One” (2023) e a vitória no Oscar 2024, às 15h30. Também a franquia de anime “Gundam” deve ter duas novidades, um novo filme animado e um anime novo, que devem ser revelados às 15h45. Brasileiros também participaram nesse dia, na Sala 10, para falar de “Braba”, coletânea de histórias curtas criadas por 16 cartunistas brasileiros, também às 15h30. Durante a tarde também, deveremos ter, às 16h30, novidades para a série de quadrinhos ambientada no universo de “Blade Runner”, ambientada em Tóquio e chamada “Blade Runner: Tokyo Nexus”.

