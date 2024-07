Comic Con: show de drones da Marvel divulga ‘Deadpool e Wolverine’ e apresenta Galactus

Com trailers e apresentações, foi dado o pontapé inicial a maiores datas da cultura pop no ano

A San Diego Comic Con, maior feira geek do mundo, teve início na última quinta-feira (25). O primeiro dia já teve em seu encerramento uma grande apresentação de drones da Marvel Studios para divulgação do filme “Deadpool e Wolverine”, lançado mundialmente ontem. Mas o destaque mesmo ficou para a reprodução gigante de Galactus, vilão do próximo filme do Quarteto Fantástico, que tem previsão de lançamento para 2025. O painel oficial da gigante dos quadrinhos e filmes será no próximo sábado, dia 27, que promete trazer informações sobre novos projetos, como “Vingadores 5” e o próprio “Quarteto Fantástico”. Além disso, ocorreu a divulgação de um novo trailer de “Transformers: O Início”, filme que funciona como prequela do filme lançado em 2007. Também houve a apresentação do ator que irá interpretar Tyson na segunda temporada de “Percy Jackson e os Olimpianos”. O nome escolhido foi Daniel Diemer, conhecido por “O Clube da Meia-Noite”. O evento só se encerra no próximo domingo (28).