Confira 3 lançamentos imperdíveis do cinema

Para não se perder nas estreias mais legais, a Jovem Pan reuniu alguns dos principais filmes que chegam às telonas nesta quinta-feira (15) e na próxima semana

Reprodução/20th Century Studios Brasil Frame de 'Alien: Romulus', que estreia nesta quinta-feira (15) nos cinemas brasileiros



O cinema não para e os lançamentos estão a todo vapor. Para não se perder nas estreias mais legais, a gente reuniu alguns dos principais lançamentos: o sétimo filme da franquia “Alien” chega nos cinemas nesta quinta-feira (15). Trazendo uma atmosfera que lembra bastante o primeiro filme, o diretor Uruguaio Fede Álvarez assina o novo filme da franquia, que se passa entre o primeiro filme da franquia, “Alien: O Oitavo Passageiro” (1979), e o segundo, “Aliens: O Resgate” (1986) – mais especificamente cerca de 20 anos após a produção que inicia a saga.

“Estômago 2: O Poderoso Chef” é a continuação do fenômeno de 2007 e se passa 16 anos após os acontecimentos do primeiro título “Estômago” e acompanha a trajetória de Nonato, que possui inigualável talento para a culinária e conquistou os poderosos na hierarquia da cadeia. O fim é estreia no dia 29 de agosto nos cinemas.

Já “A Viúva Clicquot” é estrelado por Haley Bennet e conta a história de uma jovem de 27 anos que se vê viúva e decide assumir os negócios do marido, enfrentando a sociedade e se posicionando como uma empresária ímpar, que criou um dos maiores impérios da indústria do champanhe. O filme estreia dia 22 de agosto nos cinemas.