Confira as estreias da Netflix desta semana

A terceira temporada de “Young Royals”, a segunda de “A Batalha dos 100” e a primeira de “O Problema dos 3 Corpos” estão entre as novidades do catálogo

Divulgação/Netflix "O Problema dos 3 Corpos", que entra no catálogo da Netflix nesta quinta-feira



Estão prontos para uma semana repleta de emoção e ação? Então se preparem, pois a Netflix anunciou para os seus lançamentos de 18 a 24 de março de 2024! Que tal mergulhar em mundos incríveis com o destaque da semana: “O Problema dos 3 Corpos”, uma saga de ficção científica que irá transportá-lo através do espaço e do tempo. Dos mesmos criadores de “Game of Thrones”, esta série promete uma aventura épica que desafiará tudo o que você pensava saber sobre o universo! Mas não para por aí! Encante-se com “Shirley para Presidente”, uma jornada emocionante através da política e da determinação de uma líder inspiradora. E isso é apenas o começo! De segunda a sábado, a diversão não para. Desde dramas reais até competições emocionantes, há algo para todos os gostos. Não perca essas histórias emocionantes que irão mantê-lo na ponta do sofá até o último segundo!

Confira abaixo as grandes estreias dessa semana

Prepare-se para uma montanha-russa de emoções com os lançamentos da semana na Netflix!

Segunda-Feira – 18/03

“Young Royals” – 3ª Temporada, Episódio 6

Entre no mundo de intrigas, amores proibidos e dilemas reais com o Príncipe Wilhelm, que enfrenta o conflito entre seu dever real e seu desejo por liberdade e amor verdadeiro.

Terça-Feira – 19/03

“Rainhas para Sempre” – 2ª Temporada

As divas do pop estão de volta, mas desta vez enfrentam desafios ainda maiores enquanto tentam recrutar novas rainhas para o grupo e evitar que o drama exploda em uma guerra de perucas!

“A Batalha dos 100” – 2ª Temporada

A competição esquenta enquanto os participantes lutam não apenas contra seus oponentes, mas também contra seus próprios medos e limites, na batalha mais intensa e emocionante até agora!

Quarta-feira – 20/03

“Homicídio” – 1ª Temporada

Série documental arrepiante, mergulhe nos casos de assassinato mais chocantes da história, enquanto os detetives compartilham suas histórias reais sobre perseguir a verdade e buscar justiça.

Quinta-feira – 21/03

“O Problema dos 3 Corpos” – 1ª Temporada

Uma decisão fatídica desencadeia uma jornada épica através do tempo e do espaço, onde cientistas brilhantes e um detetive incomum unem forças para enfrentar uma ameaça que desafia as leis da natureza.

Sexta-feira – 22/03

“Shirley para Presidente”

Testemunhe a coragem e a determinação da primeira congressista negra dos Estados Unidos, Shirley Chisholm, enquanto ela desafia o status quo e lança uma campanha histórica e inspiradora à presidência do país em 1972.

“Os Casagrandes: O Filme”

Uma viagem em família se transforma em uma aventura épica quando Ronnie Anne enfrenta uma semideusa adolescente e seus poderes apocalípticos, em uma história de autodescoberta e coragem.

“Os Corretores de Beverly Hills” – 2ª Temporada

Acompanhe as reviravoltas emocionantes e os dramas familiares enquanto os melhores corretores de imóveis de Beverly Hills lutam pelo sucesso, tanto nos negócios quanto nos relacionamentos.

Sábado – 23/03

“Rainha das Lágrimas”

Quando o amor entre a rainha dos grandes armazéns e o príncipe dos supermercados é testado, uma jornada emocionante de redescoberta e renovação começa, prometendo lágrimas, risos e muito mais!